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Атаев оказался тяжелее Альфонсо на взвешивании перед боем за пояс IBA

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион мира по боксу, двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев и бронзовый призёр Олимпийских игр-2020, чемпион мира-2021 азербайджанец кубинского происхождения Лорен Альфонсо Домингес прошли процедуру взвешивания накануне очного боя за пояс IBA в весе до 86 кг.

Вес Атаева составил 86 кг, а Альфонсо – 85,6 кг.

10-раундовый поединок пройдет 16 февраля в Душанбе и возглавит очередное шоу из серии турниров "Ночь чемпионов IBA".

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"Мы готовились к бою больше двух месяцев, мы готовы на все 100%. Да, были определенные нюансы, но мы всё преодолели. Сейчас я чувствую себя отлично после весогонки. Я наелся и напился, готов к поединку. В нашем противостоянии счет 2–1 в мою пользу. Более того, я не думаю, что предстоящий бой будет последним в нашей истории. В будущем мы еще встретимся либо по профессионалам, либо на чемпионатах мира или Европы", - приводит слова Атаева пресс-служба Федерации бокса России.

"В предстоящем бою, думаю, у меня есть преимущество. У меня больше опыта профессионального бокса. Я из Дагестана, у меня боевой характер, вот я и собираюсь показывать свой характер. И 10 раундов – это идеальная дистанция для демонстрации своего характера. Мы ждем конкурентный бой, и я нацеливаюсь выйти победителем. Я выхожу на бой в статусе чемпиона мира, соответственно, ему нечего терять", - отметил Атаев.

На профессиональном ринге Атаев провел шесть боев, все выиграл (четыре – нокаутом). У Альфонсо нет опыта профессиональных боев.

В со-главном поединке турнира определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулёгком весе. Шавкатджон Рахимов (17-1-1, КО 14) из Таджикистана встретится с мексиканцем Эдуардо Нуньесом (25-1, КО 25). Вес обоих боксеров составил 58,8 кг.

Также 16 февраля в Душанбе определится второй претендент на пояс IBA в весе до 57 кг. Чемпион мира и Азии 2019 года Миразизбек Мирзахалилов (4-0, КО 3) из Узбекистана встретится с мексиканцем Луисом Родригесом Оканой (15-0, КО 14). Победитель в этой паре оспорит титул IBA с бронзовым призёром чемпионата мира-2023 россиянином Всеволодом Шумковым, который в минувшие выходные в Серпухове единогласным решением судей победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте кубинца Сайделя Хорту в претендентском бою. Вес Мирзахалилова составил 56,8 кг, а Оканы – 56,6 кг.

Вечер бокса 16 февраля в Душанбе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

бокс Лорен Альфонсо Домингес Шарабутдин Атаев
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