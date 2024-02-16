Боксер Мышев счел, что на Усике перенос боя с Фьюри психологически скажется

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер и менеджер Владимир Мышев считает, что британцу Тайсону Фьюри будет на руку перенос поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе с украинцем Александром Усиком.

"Не считаю, что Фьюри мог специально получить рассечение, но думаю, что он умело воспользовался случайным случаем. Учитывая его форму в крайнем поединке (с Фрэнсисом Нганну), становится очевидно, что лишнее время на подготовку ему не помешает, в то время как длительная пауза и перенос будут психологически влиять на Усика", - сказал Мышев "Интерфаксу".

Поединок пройдет 18 мая в Саудовской Аравии. Изначально бой был запланирован на 17 февраля, но его отложили из-за полученной Фьюри на спарринге травмы.