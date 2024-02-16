Юрген Клинсманн уволен с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Корейская футбольная ассоциация (КФА) отправила в отставку немецкого специалиста Юргена Клинсманна с поста главного тренера сборной Южной Кореи. Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Ранее Клинсманн подвергался критике за поражение сборной Южной Кореи в недавнем полуфинале Кубка Азии от Иордании (0:2). Однако давление на 59-летнего немца усилилось на фоне сообщений о его конфликте с лидерами национальной команды.

Окончательное решение об отставке принял глава КФА Чон Монгю.

"Клинсманн не оправдал наших ожиданий от главного тренера национальной сборной и не продемонстрировал лидерства. Мы решили, что Клинсманн вряд ли станет лучше в качестве главного тренера с точки зрения его способностей и трудовой этики", - заявил Чон Монгю.

В руководстве корейского футбола посетовали также на то, что Клинсманн не проявил желания лично наблюдать за игроками и выявлять таланты. Кроме того, его обвинили в неуважении к корейской общественности, проводя недостаточно времени в стране.

Чемпион мира-1990 в качестве игрока Клинсманн занял пост главного тренера сборной Южной Кореи в феврале 2023 года. Изначально его контракт действовал до окончания чемпионата мира-2026.