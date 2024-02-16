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Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил австралийцу Алексу Де Минору в 1/4 финала турнира в Роттердаме.

Результат встречи – 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу австралийца.

Рублев в мировом рейтинге занимает пятое место, Де Минор – 11-е.

Соревнование в Роттердаме относится к турниру категории ATP 500. Действующий его победитель – россиянин Даниил Медведев. В этом году он решил отказаться от участия в турнире. Призовой фонд – выше 2,1 млн евро.

Андрей Рублев Даниил Медведев Роттердам теннис
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