Норвежский эксперт усомнился в честности побед Большунова

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Соленг Скинстад не придает значения успехам трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, выигравшего 21 индивидуальную гонку подряд, в том числе пять – на Всероссийской Спартакиаде.

"Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьезно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде чемпионата мира Кубка мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победа Большунова была заранее оговорена", - приводит слова Скинстада Nettavisen.

В настоящий момент российские лыжники не принимают участия в международных соревнованиях из-за санкций.

Всероссийская Спартакиада сильнейших прошла в пяти регионах РФ с 9 по 18 февраля 2024 года.