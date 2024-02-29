Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду дисквалифицирован на одну игру чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщает ESPN.

Футболист наказан за непристойный жест в адрес болельщиков, показанный по окончании матча с "Аль-Шабабом" (3:2), тогда он показал серию жестов в районе паха. Сообщалось, что действия португальца связаны с его реакцией на выкрики трибун "Месси! Месси!"

Ранее в Саудовской Аравии португальского форварда уже провоцировали выкриками, посвященными аргентинцу Лионелю Месси – традиционному конкуренту Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Так, в апреле после матча против "Аль-Хиляля" ("Аль-Наср" проиграл – 0:2) в сторону Роналду также звучали скандирования про Месси, в ответ игрок схватился за пах. Позже его действия объяснили травмой паха.