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Алан Дзагоев вернулся в ЦСКА в качестве селекционера

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев будет работать в клубе селекционером. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Последние недели 33-летний Дзагоев проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Значительную часть карьеры (с 2008 по 2022 год) он провел в ЦСКА, в составе которого он три раза выиграл чемпионат России, по четыре раза – Кубок и Суперкубок России.

ЦСКА футбол Алан Дзагоев
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