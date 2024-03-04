Шестикратного чемпиона НБА обвинили в изнасиловании

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Предполагаемая бывшая любовница двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной США по баскетболу Скотти Пиппена обвинила его в изнасиловании.

Как сообщает Page Six, иск против Пиппена, его бывшей жены Ларсы Пиппен и брата Карла Пиппен подала Чиветт Валентайн, позиционирующая себя как экс-любовница спортсмена. Она утверждает, что все трое причинили ей страдания, а баскетболист с братом изнасиловали ее. Этот инцидент поставил точку в ее взаимоотношениях со Скотти Пиппеном, которые длились с 1987 по 1993 год.

По словам Валентайн, предполагаемое насилие привело к рождению сына, убитого в 2011 году. Также в иске она указала на то, что Скотти Пиппен "использовал свою известность как игрок "Чикаго Буллз", чтобы якобы "преследовать, преследовать и мучить" ее.

В составе "Чикаго Буллз" 58-летний Питтен шесть раз выиграл НБА.