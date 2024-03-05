Отстраненной недавно на 4 года Халеп разрешили выступать в соревнованиях

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию бывшей ракетки мира румынской теннисистке Симоне Халеп, сообщается на сайте CAS.

Дисквалификация сокращена с четырех лет до девяти месяцев.

О наказании Халеп сообщалось в сентябре 2023 года: у нее был выявлено запрещенное вещество роксадустат. Кроме того, выявлены нарушения в биологическом паспорте Халеп. В связи с тем, что девять месяцев с тех пор уже прошло, наказание теперь считается отбытым, румынке разрешено участвовать в соревнованиях.

Халеп – победительница двух турниров Большого шлема, 24 турниров WTA в одиночном разряде.