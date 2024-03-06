Российских теннисистов допустили к ОИ в нейтральном статусе

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским теннисистам принять участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх-2024 в Париже. Об этом говорится в заявлении ITF.

Спортсмены этих стран выступят на теннисных олимпийских турнирах в качестве индивидуальных атлетов под нейтральным флагом.

"Решение совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.