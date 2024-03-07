В Майкопе состоялась церемония взвешивания участников боксерского турнира

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Официальная процедура взвешивания участников турнира "Вечер бокса", который пройдет 8 марта, состоялась в Майкопе.

Возглавит шоу 10-раундовый поединок за пояс Евразийского боксёрского парламента (EBP) в первом тяжёлом весе между россиянами Алексеем Папиным и Игорем Вильчицким.

Известен пока вес только Папина - 93 кг. Вильчицкий приедет в Майкоп только в ночь на 8 марта. Изначально соперником Папина должен был быть не он, а нигериец Остин Ннамди, но из-за проблем с документами африканец не смог прилететь в Россию.

В результате, как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, Папин провел шуточную дуэль взглядов с членом исполнительного комитета Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым, который в пятницу был назначен временным исполняющим обязанности генерального секретаря Европейской конфедерации бокса.

В рамках шоу 8 марта колумбиец Хосе Муньос (результат взвешивания - 60,95 кг) встретится с россиянином Мурадом Алиевым (61,1 кг) в поединке за пояс Евразийского боксёрского парламента (ЕВР) во втором полулёгком весе. Панамец Джейми Муньос (9, 63,6 кг) встретится с россиянином Тиграном Узляном (61,9 кг) за пояс ЕВР в лёгком весе.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020, чемпион мира 2019 года россиянин Глеб Бакши (73,65 кг) проведет 8 раундовый бой в среднем весе с аргентинцем Эмилиано Пучетой (73,7 кг). Еще одному россиянину, Руслану Файферу (106,6 кг), будет противостоять соотечественник Александр Зубков (104,9 кг).