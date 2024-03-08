Минспорт РФ изучит обстоятельства массового завала лыжниц во время Спартакиады

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Минспорт РФ проанализирует обстоятельства массового завала лыжниц во время женской гонки на 10 км Всероссийской спартакиады учащихся и примет соответствующие меры, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы, сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что Минспорт совместно с Федеральным центром подготовки спортивного резерва (ФЦПСР), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований.

Соревнования проходят в краснодарском селе Эстосадок. Ранее в СМИ сообщалось, что на первом круге гонки произошел завал.

Как сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России, 14 спортсменок не финишировали.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщала "Матч ТВ", что две лыжницы получили серьезные травмы.