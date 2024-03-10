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Шон О’Мэлли защитил титул чемпиона UFC

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Шон О'Мэлли победил эквадорца Марлона Верну в главном поединке турнира UFC 299 в Майами.

По итогам пяти раундов победу представителю США присудили единогласным решением судей.

На кону боя стоял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым владел О'Мэлли. Для него это первая защита титула.

29-летний американец, таким образом, выиграл 18-й бой в карьере в смешанных единоборствах, один поединок он проиграл. 31-летний Вера проиграл в девятый раз при 23 победах. Также на его счету одна ничья.

UFC
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