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Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил испанца Роберто Карбальеса-Боэну во втором круге турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Медведев в настоящий момент занимает четвертое место в мировом рейтинге, Карбальес-Баэна – 64-е.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Хордой (№29 в мировом рейтинге), который во втором раунде победил россиянина Романа Сафиуллина (42).

В третьем круге из россиян также сыграет Андрей Рублев (5) – с чехом Иржи Лехечкой (32).

Призовой фонд турнира – почти $9 млн.

Даниил Медведев теннис Андрей Рублев
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