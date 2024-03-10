"Спартак" вновь проиграл "Факелу" в чемпионате России по футболу

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 0:2 проиграли воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура чемпионата России.

На 37-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти, на 66-й состоялся автогол спартаковца Данила Пруцева.

Игра была домашней для "Спартака", но ее перенесли в "Лужники" из-за неготовности "Лукойл-Арены".

В первом круге "Факел" также победил со счетом 2:0.

После поражения в 20-м туре "Спартак" опустился на шестое место в турнирной таблице, в его активе 31 очко. "Факел" - на 11-м месте, 25 баллов.