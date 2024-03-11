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Сборная России по футболу летом сыграет с Белоруссией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России в июне сыграют в товарищеской встрече с национальной командой Белоруссии, заявил президент РФС Александр Дюков.

"Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне - на выезде, в Минске", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".

В настоящее время Россия, в отличие от Белоруссии, находится под санкциями ФИФА и УЕФА и не имеет возможности принимать участие в официальных турнирах.

Как сообщалось, 21 марта сборная России сыграет с Сербией, 25 марта – с Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве на поле стадиона "Динамо".

Александр Дюков РФС футбол
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