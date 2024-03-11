Назван окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагвая

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом игроков на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого она сыграет с национальными командами Сербии и Парагвая.

Как сообщает пресс-служба РФС, в состав вошли 28 игроков.

Вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам), Александр Максименко ("Спартак", Москва).

Защитники - Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Даниил Хлусевич ("Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Евгений Харин ("Ахмат", Грозный), Юрий Горшков ("Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Далер Кузяев ("Гавр"), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – "Локомотив", Москва), Данил Глебов ( "Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Черников ("Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – "Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит", Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта", Бергамо), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян).

Нападающие - Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Матч россиян с Сербией пройдет 21 марта, с Парагваем – 25 марта. Обе встречи состоятся на стадионе "Динамо" в Москве.