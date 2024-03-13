ФК "Краснодар" расторг контракт с главным тренером Ивичем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич покидает свой пост, сообщается на сайте футбольного клуба.

"ФК "Краснодар" благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни", - говорится в сообщении.

Увольнению Ивича предшествовала серия неудач, в результате которой команда к данному моменту лишилась лидерства в чемпионате России, а также выбыла из розыгрыша Кубка России (уступила команде Первой лиги "Химки").

46-летний серб возглавил "Краснодар" в январе 2023 года. В нынешнем сезоне "Краснодар" продолжительное время занимал первое место в чемпионате России, а в сезоне 2022/23 он дошел до финала Кубка России, где по пенальти уступил ЦСКА.