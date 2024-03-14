В ОКР усомнились, что допуск атлетов из РФ к ОИ обсудят на официальном уровне

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава ОКР России Станислав Поздняков сомневается, что вопрос участия "нейтральных" российских атлетов на Олимпиаде 2024 года в Париже будет обсуждать на официальном уровне в дальнейшем.

"В соответствии с нашим уставом, ОКР несет ответственность и защищает интересы олимпийской команды России. С точки зрения наших юристов, нейтральные спортсмены никаким образом не подпадают под это понятие. Поэтому сомневаюсь, что мы будем далее обсуждать на официальном уровне этот вопрос", - сказал Поздняков журналистам в четверг.

В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на ОИ.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года поручил Минспорту и ОКР проанализировать условия допуска российских спортсменов на международные соревнования и принять взвешенное решение по их участию в Олимпиаде.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.