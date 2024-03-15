Бой-реванш Дацика с Емельяненко пройдет 12 апреля на турнире Ural FC 7

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком назначен на 12 апреля.

Бой-реванш пройдет в Москве в Live Арене и возглавит Ural FC 7, сообщила пресс-служба лиги.

Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках.

Дацик и Емельяненко встречались в сентябре 2022 года в боксерском поединке, когда уже на 13-й секунде Дацик нокаутировал своего оппонента. После боя Емельяненко провел еще два поединка, проиграв Святославу Коваленко в декабре 2022 года и выиграв у Евгения Ершова в мае 2023 года. После последнего противостояния Емельяненко проходил курс реабилитации в Ингушетии.

Дацик в третий раз станет хэдлайнером турнира Ural FC. В марте 2023 года он в первом раунде разобрался с бразильцем Джеронимо "Мондрагоном" Дос Сантосом, а на совместном турнире Ural FC с лигой Naiza FC в июне уступил казахстанцу Галымжану Жасланову. После этого Дацик в августе нокаутировал экс-бойца UFC и Bellator британца Оли Томпсона и в октябре досрочно уступил белорусу Петру Романкевичу.

В со-главном событии Ural FC 7 состоится еще один реванш — Тимур "Архангел" Никулин встретится с Харуном Бозиевым. На кону — пояс Ural FC в полусреднем весе. Бойцы встречались в ноябре 2022 года, когда победу единогласным решением судей одержал Никулин.