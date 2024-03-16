Глава IBA Кремлев помог в лечении 7-летнего мальчика

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв помог собрать недостающие 50 миллионов рублей на лечение 7-летнего Святослава Тропынина из Тюмени, сообщиkи в пресс-службе IBA.

У ребенка диагностировано генетическое заболевание миодистрофия Дюшенна, не вырабатывается дистрофин, который способствует росту и развитию мышц.

Летом 2023 года семья Тропынина открыла сбор на лечение: нужно было собрать более 300 млн рублей. Многие откликнулись и помогли семье Тропыниных. 13 марта Кремлев провел в соцсетях прямой эфир, и в течение часа удалось собрать недостающие 50 млн рублей.

Семья Тропыниных вылетела в Дубай на лечение. Во время прямого эфира Святослав Тропынин пообещал Кремёву после выздоровления заняться боксом.