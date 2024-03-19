МОК может применить санкции к спортсменам за участие в российских Играх дружбы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести санкции в отношении спортсменов, которые примут участие в российских Играх дружбы, этот вопрос будет рассмотрен позднее на исполкоме МОК, сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

"На данный момент мы лишь выступаем с предупреждением. Вопрос о том, будут ли какие-то санкции (за участие в Играх дружбы - ИФ), МОК рассмотрит на более позднем этапе", - сказал Маклауд во вторник на пресс-конференции МОК по итогам заседания исполкома организации.

"Что касается санкций, если они будут, то этот вопрос должен будет рассмотрен более детально исполком МОК. Многое будет зависеть от степени серьезности нарушений", - сообщил Маклауд.

Говоря о недавнем заявлении МОК по этой теме, он пояснил, что МОК считает данные спортивные соревнования "политизированными" и потому решил "распространить предупреждение".

Ранее во вторник МОК призвал участников олимпийского движения воздержаться от участия в Играх дружбы.

Игры дружбы пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.