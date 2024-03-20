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Дацик пообещал провести воспитательный урок Емельяненко-младшему

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик пообещал преподать урок своему соотечественнику Александру Емельяненко, с которым он проведет бой 12 апреля.

"Придется опять провести воспитательный урок. А там посмотрим, кто кого научит, ведь у любого бойца есть шанс", - сказал Дацик журналистам.

В 2022 году Дацик нокаутировал Емельяненко в боксерском поединке на 13-й секунде.

СпортБой-реванш Дацика с Емельяненко пройдет 12 апреля на турнире Ural FC 7Читать подробнее

"Не согласен, что реванш будет схож по сценарию с первым поединком. Короткий урок, как оказалось, быстро вылетает, а надо преподать уже длительный урок. Растянуть удовольствие, как говорится. Не планирую побеждать за 13 секунд. У меня другой план, который вы увидите 12 апреля", - подчеркнул Дацик.

Емельяненко, в свою очередь, прокомментировал недавнюю словесную перепалку с соперником, на которую обратили внимание журналисты.

"Нелестных слов из моих уст не было сказано. У меня хорошее абсолютное отношение ко всем спортсменам‑бойцам. Это тяжелая и трудная профессия. Если человек в спорте, то у меня уже к нему уважение. Он тратит свое время на занятия спортом, а в это время другие люди на кухне сидят или перед телевизором. Мой режим: просыпаюсь, завтракаю, иду на первую тренировку, потом обед и сон, потом вечерняя тренировка. После ужина у меня остается чуть личного времени. У меня катастрофически не хватает времени", - сказал Емельяненко-младший.

Бой-реванш пройдет в Москве в Live Арене и возглавит турнир Ural FC 7. Формат поединка — 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках.

ММА Александр Емельяненко Вячеслав Дацик
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