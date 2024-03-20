В футболе задумали радикально изменить правило офсайда

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает вопрос корректировки правила определения "вне игры", сообщает Marca.

Предполагается, что офсайд будут фиксировать только тогда, когда игрок атакующей команды (во время передачи ему мяча от партнера) будет всем телом опережать защитника, а не какой-то его частью, как сейчас.

Инициатором изменений является бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер. Правило уже тестируют на юношеских турнирах в Швеции и Италии, но оценку эксперименту дадут не ранее февраля 2025 года.