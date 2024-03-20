Гений репортажа и первый во всем. Коллеги вспоминают Василия Уткина

Спортивный комментатор Василий Уткин Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Смерть комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина практически перекрыла повестку вчерашнего дня – в том числе такую, как очередные решения МОК по российским и белорусским спортсменам на Олимпиаде-2024. Подтверждением этому стало то, что на уход из жизни знаковой фигуры в российском спорте (и не только) отреагировали как федеральные, так и региональные издания, и телеграм-каналы. Причем, не только профильные, но и те, которые, казалось, к спорту не имеют ни малейшего отношения. И если к решениям МОК мы уже привыкаем (хотя и продолжаем удивляться), то кончина Уткина стала настоящим потрясением.

Активную комментаторскую деятельность Уткин начал в середине 90-х. У многих нынешних футбольных тренеров в тот период была в самом разгаре игровая карьера. В их числе – главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин. Который признался, что был шокирован известием о смерти Уткина.

"Я в шоке. Помимо того, что мы с ним общались, еще и дружили. Я могу назвать его другом. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Могу только хорошие слова о нем сказать. И самое главное: всегда интересно было с ним", - сказал Карпин журналистам.

Экс-футболист, а ныне футбольный комментатор Константин Генич подчеркивает, что именно Уткин сыграл ключевую роль в его переходе в профессию на ТВ.

"Как Вася взял меня на НТВ-плюс, как поверил, что из меня может что-то получиться, как взял на Евро в 2008-м…, - пишет Генич в телеграм-канале. - Редактировал тексты, помогал в монтаже. Во всем помогал. Вася МОЙ НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ! И не только мой… Вася дал мне вторую жизнь. Жизнь на ТВ. За что я буду вечно ему благодарен".

Футбольный тренер Леонид Слуцкий, как и Валерий Карпин проработавший немного и комментатором, называет Уткин революционером спортивного ТВ.

"Человек, который изменил все спортивное телевидение. Человек, который первым был во всем, даже первым Человеком-СМИ! Очень грустно и тягостно на душе, о многом недоговорили", - написал Слуцкий в соцсетях.

С теплотой об Уткине отзывается бывший генеральный продюсер канала "Матч ТВ", а ныне – заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки. На фоне конфликта с ней Уткин вынужден был покинуть "Матч ТВ" в 2016 году.

"С Васей у меня, к сожалению, отношения не сложились. В этом, конечно, была моя вина, потому что столь неординарному человеку, как Вася, нужно было особенное внимание. В спешке и желании как можно быстрее доказать, что "Матч ТВ" будет лучшим спортивным каналом в стране, я не смогла уделить ему достаточно времени. А он в нем нуждался", - написала Канделаки в телеграме.

"Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно. Спортивное телевидение было смыслом всей его жизни. Несмотря на все его плохие слова в мой адрес, сейчас уже про это и говорить глупо, талант его был неоспорим", - добавила она.

Канделаки считает, что Уткин "должен был успеть сделать гораздо больше".

"И очень жаль, что в том числе из-за своего интеллектуального и человеческого одиночества, Вася остался один и так рано ушел из жизни. Мне кажется, если бы этого одиночества в его жизни было меньше, то и жизнь, наверное, могла бы сложиться по-другому. Пусть земля ему будет пухом", - написала Канделаки.

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин называет Уткина Гением репортажа. Кстати, и Аршавин был задействован в качестве комментатора.

"Это большая потеря. Он был гением репортажа, владел очень хорошо словом. Да, Василий был непростым человеком, со сложным характером, но талантливых людей с простым характером не бывает, наверное. Большая утрата для всей журналистики", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Василий Уткин долгое время руководил дирекцией спортивного вещания на "НТВ-плюс" и был одним из лиц телеканала "Матч ТВ", который начал вещание осенью 2015 года. Через некоторое время он покинул канал, однако продолжил свою деятельность в других проектах - в частности, вел свою программу на канале в YouTube.

Уткин - лауреат премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах. В 2010-2015 был главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс".

С 2014 по 2015 год вел развлекательное игровое шоу "Большой вопрос" на телеканале СТС. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года - сотрудник телеканала "Матч ТВ". С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года - комментатор телеканала Eurosport.

Уткин получил известность и как киноартист, снявшись в фильмах "День выборов" и "День выборов-2", "О чем говорят мужчины".

В 2017 году Уткин стал владельцем и спонсором ЛФК "Эгриси". Бывший совладелец портала sports.ru.

Владимир Нардин