Приговоренного за изнасилование экс-футболиста Дани Алвеса отпустили под залог

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суд в Барселоне согласился отпустить под залог на время рассмотрения апелляции бывшего футболиста одноименного клуба и сборной Бразилии Дани Алвеса, получившего 4,5 года тюрьмы по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает AS.

Сумма залога составила 1 млн евро.

Футболисту запретят покидать Испанию, он будет обязан появляться в суде еженедельно, а также по запросу органов. Также 40-летнему Алвесу запрещено появляться на расстояние менее 1000 м от дома жертвы, обвинившей его в изнасиловании, от места ее работы и любого иного места, которое она часто посещает.

Как сообщалось, в начале января 2023 года в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что 31 декабря 2022 года Алвес изнасиловал ее в одном из ночных клубов в Барселоне. В феврале 2024 года его приговорили к 4,5 года тюремного заключения.

Алвес играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год, выиграл в ее составе множество национальных и международных титулов. Кроме того, он он - олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Америки в составе сборной Бразилии.

С июля 2022 года он был игроком мексиканского клуба "УНАМ Пумас", на фоне обвинений в сексуальном насилии команда расторгла с Алвесом контракт.