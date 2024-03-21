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Прощание с Василием Уткиным пройдет в субботу

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Прощание с известным спортивным журналистом Василием Уткиным состоится 23 марта, сообщил телеграм-канал ЛФК "Эгриси".

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"Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу: улица маршала Тимошенко, 25, в ЦКБ при президенте России в субботу с 11:00 до 14:00. Мы будем сообщать о дополнительной информации по мере ее появления", - говорится в сообщении.

Уткин скончался 19 марта больнице, куда его доставили по поводу сердечного приступа.

Уткин родился 6 марта 1972 года в Балашихе. В марте 1994 года начал работать на НТВ. До прихода в программу "Футбольный клуб", которая принесла ему широкую известность, занимался новостными репортажами на НТВ. С 1996 по 2015 год Уткин комментировал футбольные трансляции на телеканалах "НТВ" и "НТВ-плюс Спорт". Был лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах. В 2010-2015 гг. работал главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс". С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года - сотрудник телеканала "Матч ТВ". С 3 марта 2016 года по 13 мая 2017 года - комментатор телеканала Eurosport.

Уткин снялся в фильмах "День выборов" и "День выборов-2", "О чем говорят мужчины".

В 2017 году Уткин стал владельцем и спонсором ЛФК "Эгриси".

футбол Василий Уткин
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