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Панарин оформил хет-трик и установил личное достижение в НХЛ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у "Бостона" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) в пользу "Рейнджерс".

В составе победителей три гола провел российский нападающий Артемий Панарин. Это помогло ему впервые в карьере достичь отметки в 40 голов в рамках одного чемпионата. Сейчас в его активе 41 гол.

До этого самым результативным для него сезоном был чемпионат-2019/20, по ходу которого он забросил 32 шайбы.

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ 32 Панарин набрал 758 (257+501 по системе "гол+пас") очков.

Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин НХЛ хоккей
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