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Кучеров вновь набрал 4 очка за матч НХЛ и упрочил лидерство в списке бомбардиров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" обыграла "Сан-Хосе" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Итоговый счет – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу "Тампы".

Четыре голевые передачи оформил россиянин Никита Кучеров, который, таким образом, по системе "гол+пас" набрал 122 (41+81) очка в сезоне. Он упрочил лидерство в списке самых результативных игроков НХЛ в сезоне. Занимающий второе место канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон отстает на 5 баллов – 117 (42+75).

Что касается Кучерова, всего за карьеру в регулярных чемпионатах он набрал 851 (317+534) очко.

Колорадо НХЛ Никита Кучеров хоккей
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