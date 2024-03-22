Выбежавший на поле матча Россия-Сербия болельщик привлечен к ответственности

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Полицейские Москвы привлекли к административной ответственности футбольного болельщика, который выбежал на поле во время товарищеского матча между Россией и Сербией.

Сообщается, что на 29-летнего москвича составили протокол по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

"Сегодня суд определит нарушителю порядка наказание", - сказали журналистам в пресс-службе столичного главка полиции.

В МВД пояснили, что мужчина "растолкал других зрителей, перелез через ограждение и выбежал на поле, чем создал помехи спортивному мероприятию и его участникам".

Накануне на стадионе "Динамо" в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Сербии. Наша сборная одержала победу со счетом 4:0.