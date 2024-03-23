Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на тренировке команды Фото: Daniel Felipe Kutepov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз объявил об отмене товарищескую встречу между сборными России и Парагвая в связи с трагедией в Подмосковье.

"В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Отмечается, что болельщики, купившие билеты, смогут вернуть денежные средства в полном объеме.

Матч должен был пройти 25 марта в Москве на стадионе "Динамо". 21 марта россияне здесь же провели товарищескую встречу с Сербией (победили - 4:0).