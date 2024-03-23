Овечкин сократил до 48 голов отставание от Гретцки в НХЛ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (1:2, 2:2, 3:2) в пользу "Вашингтона", победитель определился в овертайме.

Российский нападающий "Вашингтон" Александр Овечкин провел гол и сделал голевую передачу.

Число своих голов за всю карьеру в Национальной хоккейной лиги 38-летний Овечкин довел до 846, сократив, таким образом, отставание от рекорда канадца Уэйна Гртецки до 48.