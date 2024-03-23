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КХЛ перенесла запланированный на субботу матч "Спартак" - "Металлург"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Четвертый матч серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ между московским хоккейным клубом "Спартак" и магнитогорским "Металлургом", запланированный на 23 марта, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Игра будет перенесена на другую дату, о чем Лига сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.

Решение связано с произошедшим 22 марта в Подмосковье терактом.

Счет в серии до четырех побед – 2-1 в пользу "Металлурга". Следующая (после той, которая должна была состояться в субботу) должна пройти в Магнитогорске 25 марта.

КХЛ Спартак Металлург Магнитогорск хоккей
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