КХЛ перенесла матч плей-офф между "Авангардом" и "Локомотивом"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Запланированный матч второй стадии плей-офф "Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль), запланированный на 24 марта, перенесен.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб КХЛ.

До этого команды провели в рамках серии четыре матча, счет по победам сейчас – 3-1 в пользу "Локомотива".

В свою очередь, ира серии "Автомобилист" - СКА состоится в субботу в Екатеринбурге и начнется с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены, сообщает КХЛ.