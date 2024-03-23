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РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта

РФС сообщил о переносе матчей, которые должны были состояться 23 и 24 марта
Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) сообщил о переносе ближайших матчей, которые должны были состояться под эгидой организации 23 и 24 марта.

"Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года", - сообщается на сайте союза.

Это игры женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований любительского футбола.

Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.

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