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Минспорт РФ отменяет все массовые и развлекательные мероприятия в Москве и области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье отменены спортивные и физкультурно-массовые мероприятия в связи с терактом в Crocus City Hall, должны быть отменены также все развлекательные мероприятия на спортивных объектах, сообщается в телеграм-канале Минспорта в субботу.

"В Москве и Московской области отменены спортивные и физкультурно-массовые мероприятия. Организаторам спортивных мероприятий в субъектах РФ рекомендовано следовать указаниям глав субъектов", - говорится в сообщении.

Все развлекательные мероприятия на спортивных объектах необходимо также отменить, считают в Минспорте. "В приоритетном порядке усилить меры безопасности совместно с региональными органами исполнительной власти", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в субботу Российский футбольный союз сообщил о переносе ближайших матчей, которые должны были состояться под эгидой организации 23 и 24 марта.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Минспорт РФ Москва Подмосковье Crocus City Hall
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