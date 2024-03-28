Умер дважды выигрывавший Кубок чемпионов английский футболист Ллойд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бывший английский футболист Ларри Ллойд умер на 76-м году жизни, сообщается на сайте клуба "Ноттингем Форест", за который защитник выступал с 1976 по 1981 год.

"Ларри был незаменимым игроком команды "Форест", которая запомнилась победой подряд в Кубках европейских чемпионов в 1979 и 1980 годах, сыграв в общей сложности 218 матчей за клуб", - говорится в сообщении.

Всю карьеру Ллойд провел в английских клубах. Помимо "Ноттингема" играл в "Бристоль Роверс", "Ливерпуле", "Ковентри Сити", "Уигане". На его счету несколько матчей за сборную Англии.

В составе "Ноттингема" он также выигрывал чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Англии, (дважды) Кубок английской лиги. Будучи футболистом "Ливерпуля", по разу выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок УЕФА.