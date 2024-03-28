Соревнования слепых включены в программу ЧМ-2024 по самбо

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Дисциплина "Самбо слепых" включена в программу чемпионата мира по самбо 2024 года в Астане. Решение приняли члены исполкома Международной федерации самбо, сообщает пресс-служба ФИАС.

Глава ФИАС Василий Шестаков заявил, что это решение назревало.

"Самбисты с ограничениями по здоровью демонстрируют огромное стремление участвовать в соревнованиях наравне с остальными спортсменами, демонстрируя свою стальную волю и силу духа. Уверен, для любителей спорта во всем мире эти люди станут примером мужественности и несгибаемости ни при каких обстоятельствах", – сказал Шестаков.

Соревнования по самбо слепых (спортивный класс SVI1 – тотально слепые) в программе ЧМ пройдут в трех весовых категориях среди мужчин: 69 кг, 79 кг и 98 кг. Формат проведения соревнований среди слепых и слабовидящих самбистов вместе с остальными спортсменами был апробирован в рамках Чемпионата Азии и Океании 2023, который также прошел в Казахстане.