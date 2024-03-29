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Вратарь сборной России Федотов перешел в "Филадельфию"

Вратарь сборной России Федотов перешел в "Филадельфию"
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский вратарь Иван Федотов стал игроком "Филадельфии", сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

Накануне голкипер сборной России расторг контракт с московским ЦСКА.

СпортХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном ФедотовымЧитать подробнее

27-летний Федотов в сезоне-2023/24 провел за ЦСКА 49 матчей, отразив 1251 бросок (91,4%).

В августе прошлого года Международная федерация хоккея дисквалифицировала Федотова до 31 декабря 2023 года. Причина - подписанный Федотовым контракт с московским ЦСКА при действующем соглашении с "Филадельфией". Также на ЦСКА наложен запрет на международные трансферы на один сезон, вступающий в силу 11 августа 2023 года и заканчивающийся 10 августа 2024 года.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Федотов - серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине.

Иван Федотов ЦСКА хоккей Национальная хоккейная лига Филадельфия
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