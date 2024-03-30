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"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" завоевали путевку в 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В серии 1/4 финала они оказались сильнее московского "Спартака", обыграв его по победам – 4-2. Решающий выигрыш состоялся в субботу на льду "Спартака" в шестом матче серии,он завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу "Металлурга".

В полуфинале "Металлург" сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", другую пару 1/2 финала составили "Трактор" (Челябинск) и "Локомотив" (Ярославль).

С нынешнего сезона впервые в плей-офф действует перекрестный принцип составления пар: в четвертьфинале команды Западной конференции играют с клубами Восточной. В результате до полуфинала Запад смог делегировать только "Локомотив", остальные команды представляют Восток.

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