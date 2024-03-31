Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере

Тим Цзю Фото: Steve Marcus/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю уступил представителю США Себастьяну Фундоре в поединке в Лас-Вегасе.

По итогам 12 раундов победу присудили американцу раздельным решением судей.

На кону боя стоял принадлежавший австралийцу чемпионский пояс WBO в первом среднем весе.

Таким образом, 29-летний Тим Цзю потерпел первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге, до этого он выиграл 24 боя подряд, в том числе 17 – досрочно. У 26-летнего Фундоры теперь 21 победа (13 – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.

Изначально соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю должен был стать Кит Турман, но американец получил травмы.