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Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере
Тим Цзю
Фото: Steve Marcus/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю уступил представителю США Себастьяну Фундоре в поединке в Лас-Вегасе.

По итогам 12 раундов победу присудили американцу раздельным решением судей.

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На кону боя стоял принадлежавший австралийцу чемпионский пояс WBO в первом среднем весе.

Таким образом, 29-летний Тим Цзю потерпел первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге, до этого он выиграл 24 боя подряд, в том числе 17 – досрочно. У 26-летнего Фундоры теперь 21 победа (13 – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.

Изначально соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю должен был стать Кит Турман, но американец получил травмы.

Тим Цзю бокс
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