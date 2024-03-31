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Чемпион Hardcore Boxing назвал очень умным бой Фундоры против Тима Цзю

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore Boxing Гусейн Магомедов считает, что американец Себастьян Фундора победил австралийца Тима Цзю за счет техники.

СпортТим Цзю потерпел первое поражение в карьереТим Цзю потерпел первое поражение в карьереЧитать подробнее

"Фундора показал очень умный и техничный бокс, все как я люблю. У Тимофея в этом бою в принципе мало что получилась. Надо сказать, что на таком уровне у всех боксеров есть шансы в боях, нельзя никого недооценивать. Да, рассечение сыграло ключевую роль, но Фундора грамотно этим воспользовался, нужно отдавать ему должное. Очень хотел бы, чтобы Фундора не держался за титулы, а принял бой, например, с Кроуфордом", - сказал Магомедов "Интерфаксу".

Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени. По итогам 12 раундов победу присудили Фунддоре раздельным решением судей. На кону боя стоял принадлежавший Тиму Цзю чемпионский пояс WBO в первом среднем весе.

29-летний Тим Цзю потерпел первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге, до этого он выиграл 24 боя подряд, в том числе 17 – досрочно. У 26-летнего Фундоры теперь 21 победа (13 – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.

Изначально соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю должен был стать Кит Турман, но американец получил травмы.

Тим Цзю бокс Себастьян Фундора Гусейн Магомедов
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