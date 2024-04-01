Поиск

Янник Синнер выиграл турнир Masters в Майами и стал второй ракеткой мира

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира категории Masters в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Синнера.

СпортМедведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в МайамиМедведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в МайамиЧитать подробнее

Благодаря этому триумфу, Синнер поднялся с третьего на второе место в мировом рейтинге; со второго на третье опустился испанец Карлос Алькарас. Первое место сохранил за собой серб Новак Джокович.

Димитров после этого турнира поднялся с 12-го на девятое место.

В нынешнем году Синнер выиграл три турнира (включая турнир Большого шлема Australian Open), а всего в его карьере 13 титулов.

В топ-10 рейтинге два россиянина: Даниил Медведев продолжает занимать четвертое место, Рублев – шестое. На турнире в Майами Медведев дошел до полуфинала (там уступил Синнеру), Рублев проиграл в первом же круге (чеху Томашу Махачу).

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема. Призовой фонд соревнования в США - $8,995 млн.

В прошлом году турнир выиграл Медведев.

теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас Новак Джокович Янник Синнер Григор Димитров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере

"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в матче РПЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Металлург" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

ЦСКА упустил победу над "Сочи" в матче РПЛ, выигрывая 2:0

Гол и передача россиянина Миранчука принесли "Аталанте" победу над "Наполи"

"Крылья Советов" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами

"Ростов" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });