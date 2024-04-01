Янник Синнер выиграл турнир Masters в Майами и стал второй ракеткой мира

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл болгарина Григора Димитрова в финальном матче турнира категории Masters в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Синнера.

Благодаря этому триумфу, Синнер поднялся с третьего на второе место в мировом рейтинге; со второго на третье опустился испанец Карлос Алькарас. Первое место сохранил за собой серб Новак Джокович.

Димитров после этого турнира поднялся с 12-го на девятое место.

В нынешнем году Синнер выиграл три турнира (включая турнир Большого шлема Australian Open), а всего в его карьере 13 титулов.

В топ-10 рейтинге два россиянина: Даниил Медведев продолжает занимать четвертое место, Рублев – шестое. На турнире в Майами Медведев дошел до полуфинала (там уступил Синнеру), Рублев проиграл в первом же круге (чеху Томашу Махачу).

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема. Призовой фонд соревнования в США - $8,995 млн.

В прошлом году турнир выиграл Медведев.