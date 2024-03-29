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Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира категории Masters, уступив в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру.

Встреча в пятницу завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу представителя Италии.

Спортсмены являются соседями в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов: Синнер занимает третье место, Медведев – четвертое.

Синнер выиграл у Медведева пятый матч подряд, в том числе (предыдущий) – финал турнира Большого шлема Australian Open. Но по победам впереди россиянин – 6-5.

В решающем матче Синнер сыграет с победителем пары Грегор Димитров (Болгария, №12 мирового рейтинга) – Александр Зверев (Германия, 5).

Серия Masters в теннисе – вторая по статусу вслед за турнирами Большого шлема. Призовой фонд соревнования в США - $8,995 млн.

В прошлом году турнир в Майами выиграл Медведев.

Даниил Медведев теннис Янник Синнер
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