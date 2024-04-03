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Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче против "Нью-Джерси" россиянин стал автором двух голов, кроме того, на его счету одна результативная передача. Успешная игра Малкина помогла "Питтсбургу" одержать победу в гостях со счетом 6:3.

Второй звездой стал канадский нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо, который в домашнем матче с "Ванкувером" провел гол и сделал две результативные передачи.

Третьей звездой признан голкипер "Бостона" Линус Улльмарк, отразивший все (31) броски в игре против "Нэшвилла". "Бостон" победил – 3:0.

Евгений Малкин НХЛ хоккей Питтсбург
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