Песков назвал узурпацией прав на спорт претензии МОК на проведение турниров в РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Последние высказывания главы МОК Томаса Баха свидетельствуют о его нежелании отделять спорт от политики.

На просьбу журналистов прокомментировать нашумевшие заявления руководителя Международного олимпийского комитета, сделанные в разговоре с российскими пранкерами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы, конечно, не можем согласиться с отношением господина Баха к планам России проведения крупных международных спортивных мероприятий, это как-то узурпация права на спорт, на дух спорта - она неприемлема ни для кого".

"Ну и в целом неготовность, нежелание руководителя МОК отмежеваться от политики, то, что наносит главный ущерб Олимпийскому движению", - добавил Песков.

Касаясь информации о том, что в рамках МОК действует комиссия, которая следит за публичными высказываниями российских спортсменов, представитель Кремля отметил: "Если бы эта комиссия, которая могла бы работать по мониторингу различных высказываний с тем, чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех, то это можно было бы понять. Если эта комиссия в рамках МОК работает только по российским спортсменам, то вряд ли можно понять, тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи, - так называемой, можно теперь сказать так".

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