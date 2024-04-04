Российский боксер Мадиев выступит на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Казахстане

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Мадиев проведет поединок с эквадорцем Абелем Миной, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Восьмираундовый поединок в весовой категории до 75 кг пройдет 27 апреля в Алма-Ате в рамках очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

На счету Мадиева на профессиональном ринге 16 побед (пять – нокаутом), три поединка завершились вничью. Последний официальный бой Мадиева прошел в феврале 2023 года, когда россиянин свел вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой.

Мина выиграл 17 боев (девять – досрочно), в трех проиграл. Последний поединок с его участием завершился вничью. Тот бой прошел в феврале 2024 года в Польше с местным боксером поляком Камилом Шереметой (известен по боям с Геннадием Головкиным и Хайме Мунгией).

Также в рамках шоу 27 апреля выступит еще один россиянин Юрий Осипов. Многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Осипов в 8-раундовом поединке в весе до 71 кг встретится с финалистом юношеских Олимпийских игр-2018 казахстанцем Шайкеном Талгатом.

Возглавит турнир бой олимпийского чемпиона-2016, чемпиона мира-2013, двукратного чемпиона Азии казахстанца Данияра Елеусинова и финалиста чемпионата мира-2023, двукратного чемпиона Азии Саиджамшида Джафарова из Узбекистана. Победитель этого противостояния станет претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 71 кг.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Алма-Ате будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) и пройдёт в ДС "Балуан Шолак".