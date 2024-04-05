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Ян Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию первого тура стартовавшего 4 апреля в Торонто турнира претендентов.

Соперником россиянина был представитель Азербайджана Ниджат Абасов. Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 34-м ходу.

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.

Ян Непомнящий шахматы
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