Ян Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию первого тура стартовавшего 4 апреля в Торонто турнира претендентов.

Соперником россиянина был представитель Азербайджана Ниджат Абасов. Непомнящий играл черными фигурами, партия завершилась на 34-м ходу.

Турнир состоит из 14 туров. Победитель получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующего чемпиона Дин Лижэнем (Китай). Два предыдущих турнира претендентов выиграл Непомнящий, но в чемпионских матчах уступил сначала норвежцу Магнусу Карлсену, затем Дин Лижэню.