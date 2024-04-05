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Большунов выиграл гонку на 15 км на Кубке России

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км классическим стилем с раздельного старта.

Время Большунова – 37 минут 18,2 секунды.

Второе место занял Савелий Коростелев, уступивший победителю 6 секунды.

Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+25,7 секунды).

Все трое спортсменов представляют Архангельскую область.

Женскую гонку на 10 км выиграла бронзовый призер ОИ Анастасия Кулешова, ее время – 28 минут 10,6 секунды. Она является представительницей Нижегородской области.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Архангельская область (+13,5), третье – Елизавета Пантрина, Тюменская область (+37,3).

Александр Большунов
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