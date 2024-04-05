Большунов выиграл гонку на 15 км на Кубке России
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км классическим стилем с раздельного старта.
Время Большунова – 37 минут 18,2 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев, уступивший победителю 6 секунды.
Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+25,7 секунды).
Все трое спортсменов представляют Архангельскую область.
Женскую гонку на 10 км выиграла бронзовый призер ОИ Анастасия Кулешова, ее время – 28 минут 10,6 секунды. Она является представительницей Нижегородской области.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова, Архангельская область (+13,5), третье – Елизавета Пантрина, Тюменская область (+37,3).