"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

Фото: Clive Rose/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Формула 1" вернется на африканский континент в начале следующего десятилетия, добавив в календарь гонок Гран-при Руанды.

Как пишет Bloomberg, заезды будут проходить на специально созданной трассе в регионе Бугесера. Ожидается, что трасса будет достроена в начале 2030-х годов.

В последний раз "королевские гонки" проходили в Африке в 1993 году на трассе Кьялами к северу от Йоханнесбурга. Победу тогда одержал француз Ален Прост.

Руанда в последние годы активно продвигает себя как привлекательное туристическое направление, в том числе за счет партнерств в сфере международного спорта. Так, страна заключила спонсорские соглашения с футбольными клубами "Арсенал" и "Пари Сен-Жермен", и надпись с приглашением посетить Руанду была размещена на рукавах футболок игроков этих команд.